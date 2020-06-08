دياب ترأس اجتماعاً بحث في وضع قطاع النفط

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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم اجتماعاً مع وزيري الاقتصاد والتجارة راوول نعمة والطاقة والمياه ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ووفد من مستوردي النفط ضم جورج فياض، مارون شماس وأوسكار يمين، في حضور مستشاري رئيس الحكومة الياس عساف وحسين قعفراني.

بعد الاجتماع قال الوزير غجر: "بحثنا في وضع قطاع النفط والشح الحاصل في مادة المازوت والنقص في مادة البنزين بسبب عدم القدرة على إجراء الفحوصات في المختبرات، وطرحنا بعض الحلول كإجراء الفحوصات في الخارج أو الاستعانة بأشخاص جدد لتدريبهم على ذلك، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت إذ أننا نمر بوضع استثنائي."