"إنماء طرابلس والميناء": لعدم الوقوع في الفتن

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هنأت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" في بيان، وزير الداخلية محمد فهمي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لمناسبة العيد الـ159 لمؤسسة قوى الأمن الداخلي، متمنية لهذه "المؤسسة العريقة النجاح الدائم في خدمة المواطن والحفاظ على أمن البلد واستقراره، لا سيما في هذه الظروف الصعبة".

واعتبرت أن "ما حصل في اليومين الماضيين كان محزناً ومخيفاً"، داعية إلى "نشر التوعية وعدم الوقوع في الفتنة، وتغليب لغة الحوار على ما عداها من خطابات متشنجة، تنعكس سلباً على الأرض".

وشددت على "ضرورة نبذ المذهبية ومحاسبة مثيريها"، وناشدت "العقلاء لضبط النفوس ومعالجة الأمور برويّة وحكمة وعدم زجّ الشارع في غوغائيات تثير العصبيات، وتنذر بمشاكل وخيمة".

كذلك دعت إلى "صون العيش المشترك الذي لا مفرّ منه بين اللبنانيين، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي".