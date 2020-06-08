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في لبنان .. عملية خطف وتكبيل بالجنازير وتهديد بالذبح!

8
JUNE
2020
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 
بتاريخ 01/06/2020، أقدم مجهولون على خطف شخص من الجنسية البنغلادشية من محلة كفرشيما، بعدها ورد اتصال من الخاطفين على هاتف شقيق المخطوف وطلبوا فدية مالية بقيمة ٣٠٠٠ دولار أميركي مقابل ترك الرهينة، مهددين بذبحه في حال لم يتم تأمين المبلغ المالي.
 
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الخاطفين وتوقيفهم وتحرير المخطوف.
 
ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة خلال ساعات إلى معرفة هوية أفراد العصابة، وتبين أن جميعهم من الجنسية البنغلادشية، وهم كل من:
 
- م. ع. (مواليد عام ١٩٨٤)
 
- م. خ. (مواليد عام ١٩٨٩)
 
- ر. م. (عمرها حوالي ٢٢ سنة)
 
كما تمكنت دوريات شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد الخاطفين ومكان احتجاز المخطوف، وذلك داخل منزل في محلة كفرشيما -حارة الدير، بحيث وضعت خطة محكمة للعمل على توقيف جميع المتورطين وتحرير المخطوف.
 
بتاريخ ٣/٦/٢٠٢٠، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت القوة التابعة للشعبة عملية نوعية وخاطفة، تمكنت خلالها من توقيف الأول على متن دراجة آلية وبرفقته (ر. م.) في محلة كفرشيما، وبالتزامن تمت مداهمة المنزل المتواجد بداخله المخطوف، وعملت القوة على تحريره، وكان مكبلا بجنزير وقطعة قماش، وجرى توقيف الثاني الذي كان يعمل على حراسته.
 
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذهم عملية الخطف المذكورة بغية الحصول على المال.
 
أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.
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