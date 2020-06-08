بعد تسجيل حالة ايجابية بكورونا في البلدة.. بلدية المروانية تتحرك

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أصدرت بلدية المروانية البيان التالي:

"حيث أنه قد وردنا من مستشفى النبطية الحكومي خبر عن حالة إيجابية (كورونا) في بلدتنا الكريمة ومع كامل تمنياتنا لصاحبها بالشفاء والسلامة،

ومن الآن ولحين إجراء فحوصات جديدة لتأكيد الحالة أو نفيها فإن بلدية المروانية تأمل من الأهل التعاون والتزام كل ما يصدر عنها من تعليمات لتفادي ما هو أسوأ وأعظم وليبقى الجميع وتبقى بلدتنا العزيزة في خير وعافية،

وعليه نطلب من جميع الذين خالطوا الحالة أو احتكوا بها المسارعة إلى الإتصال بالبلدية لتأمين إجراء الفحوصات اللازمة لهم. كما وتطلب البلدية من الأهل الكرام رجالا ونساء كبارا وصغارا الإلتزام بما يلي:

اولا: عدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

ثانيا: وجوب إرتداء الكمامات للأشخاص المضطرين إلى الخروج من منازلهم.

ثالثا: التزام المسافة المطلوبة للتباعد الإجتماعي (لا تقل عن مترين بين الشخص والأخر).

رابعا: يطلب من أصحاب المحلات والافران والملاحم والمطاعم والصيدليات التزام الشروط الصحية التي فرضتها وزارة الصحة عليهم.

أهلنا الكرام ولأن صحتكم تهمنا ولأن صحة الناس والمجتمع فوق كل إعتبار نأمل منكم الإلتزام بتنفيذ كل ما ورد أعلاه تحت طائلة ملاحقة المخالفين بالطرق القانونية وتسطير محاضر ضبط بحقهم".