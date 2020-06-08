living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد تسجيل حالة ايجابية بكورونا في البلدة.. بلدية المروانية تتحرك

8
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت بلدية المروانية البيان التالي:

 

"حيث أنه قد وردنا من مستشفى النبطية الحكومي خبر عن حالة إيجابية (كورونا) في بلدتنا الكريمة ومع كامل تمنياتنا لصاحبها بالشفاء والسلامة،

ومن الآن ولحين إجراء فحوصات جديدة لتأكيد الحالة أو نفيها فإن بلدية المروانية تأمل من الأهل التعاون والتزام كل ما يصدر عنها من تعليمات لتفادي ما هو أسوأ وأعظم وليبقى الجميع وتبقى بلدتنا العزيزة في خير وعافية،

 

وعليه نطلب من جميع الذين خالطوا الحالة أو احتكوا بها المسارعة إلى الإتصال بالبلدية لتأمين إجراء الفحوصات اللازمة لهم. كما وتطلب البلدية من الأهل الكرام رجالا ونساء كبارا وصغارا الإلتزام بما يلي:

 

اولا: عدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

 

ثانيا: وجوب إرتداء الكمامات للأشخاص المضطرين إلى الخروج من منازلهم.

 

ثالثا: التزام المسافة المطلوبة للتباعد الإجتماعي (لا تقل عن مترين بين الشخص والأخر).

 

رابعا: يطلب من أصحاب المحلات والافران والملاحم والمطاعم والصيدليات التزام الشروط الصحية التي فرضتها وزارة الصحة عليهم.

 

أهلنا الكرام ولأن صحتكم تهمنا ولأن صحة الناس والمجتمع فوق كل إعتبار نأمل منكم الإلتزام بتنفيذ كل ما ورد أعلاه تحت طائلة ملاحقة المخالفين بالطرق القانونية وتسطير محاضر ضبط بحقهم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout