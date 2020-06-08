حالتان إيجابيتان بكورونا في هذه البلدة!

A + A -

أعلن رئيس بلدية الصرفند علي حيدر خليفة "تسجيل حالتين إيجابيتين في البلدة"، داعيا أبناء الصرفند "إلى أن يعاونوننا على تعميم مفهوم الوقاية والوعي، لكي نتلافى ما هو أسوأ، وهو تفشي الوباء دون قصد أو انتباه، وأن نقلل من الاختلاط والتجمعات العامة".



وأكد "أن البلدية تقوم بالمتابعة الجدية والحثيثة للوصول إلى كل من تعرض للمخالطة، وستقوم ابتداء من الغد، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة، بإجراء فحوص عشوائية لبعض المواطنين"، وطالب "بالالتزام التام كل التعاميم التي سبق وأعلنتها البلدية، وعدم إرتياد أماكن التجمعات وعدم الاستخفاف إطلاقا بالموضوع لما يسببه من كارثة صحية".