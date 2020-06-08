مشروعنا وقف النزيف المالي والاقتصادي وسنصنع "التغيير المستحيل".. كنعان للتيار في الإنتشار: الإشاعة بتخلص بس الحقيقة بتدوم لأنو ما عندها مدة صلاحية!

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أكد النائب ابراهيم كنعان الى أن التجارب أظهرت أن لا مفاوضات سهلة او سريعة مع صندوق النقد الدولي، وهو امر متوقّع قائلا " في حالتنا، فتوحيد الأرقام كان مطلوباً قبل تقديم الحكومة خطتها. وهو ما نعمل عليه راهناً، ويفترض ان نصل به الى نتيجة بعدما قطعنا شوطاً كبيراً على هذا الصعيد. لننتقل بعدها الى تفعيل التفاوض مع صندوق النقد، ثم الاتفاق معه. وهو ما يعزز ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بلبنان، لإعادة ركلجة الوضعين المالي والاقتصادي. على أن يترافق مع الإصلاحات، فننتقل الى وضع جديد مختلف عن السنوات السابقة التي شهدنا فيها عدم احترام القانون وتفشي الفساد".

وشدد كنعان على ان "المطلوب ان تتحقق الاصلاحات ونسير بتنمية الاقتصاد واعادة هيكلة الدين"، وقال " نأمل بتمرير المرحلة ونقف على ارجلنا. وقد مر لبنان بظروف اصعب سابقاً وانتصر عليها، وسننتصر على الظروف الراهنة".

كلام كنعان جاء خلال لقاء حواري الكتروني مع التيار الوطني الحر في مقاطعات كندا والولايات المتحدة الأميركية وافريقيا، بدعوة من هيئة كولكو أوتاوا في التيار والمنسق العام للتيار في كندا جهاد داود ومنسق اوتاوا مارون عون، وادارت الحوار مسؤولة الإعلام سيندي عبد الأحد.

ورداً على سؤال عن مشروع التيار الوطني الحر في الوقت الحالي قال كنعان" مشروعنا وقف النزيف. فالدولة تنزف مالياً وتفتقد الى التمويل. والمطلوب عمل اقتصادي سليم يستعيد الثقة. وبالتالي، فالعمل يجب ان ينصب على ما يؤمن نهوض البلاد بدل استمرار الانحدار. علماً ان دولاً عدة مرّت بما مررنا به وخرجت منه".

ورداً على سؤال عن "الكابيتال كونترول" أجاب كنعان " كان مطلوباً منذ الأيام الأولى التي تلت 17 تشرين 2019، ونعمل عليه اليوم لانهاء استنسابية المصارف وتأمين المساواة بالتعاطي. والكابيتال كونترول هو منع التحاويل للخارج لفترة زمنية محدودة مع استثناءات مشروعة للطلاب وبعض المستلزمات الضرورية. والأكيد أنه ليس hair cut او وضعاً لليد على الودائع نرفضه كتكتل وكلجنة مال وموازنة . فهدفنا حماية المودعين من أي haircut".

واعتبر كنعان ان " من الضروري المحافظة على الاقتصاد الحر، ولا اقتصاد من دون قطاع خاص. ولا بد من الانتقال من اقتصاد الخدمات، الى الاقتصاد الانتاجي الذي يدعم الصناعة والزراعة والقطاعات الانتاجية فعلياً".

وأكد كنعان ان "المهم حالياً هو تحمّل المسؤولية وأخذ لبنان الى شاطىء الأمان سياسياً ومالياً واقتصادياً، واعتبر كنعان ان الرد على الاتهامات يكون بالانجاز، واستبدال عبارة "ما فينا" بعبارة "الارادة الثابتة تغلب ونحنا فينا وقادرين"، قائلا " مهما كانت الظروف صعبة، سنحقق بالتعاون مع المخلصين، ما هو مطلوب للبلاد".

وأكد كنعان أننا " نريد دولة تحترم القانون. والارضية القانونية لذلك باتت جاهزة، في ظل التشريعات الجديدة التي تقر. فلا حصانات امام المحاسبة، ونحن ذاهبون الى تطور نوعي سيؤدي الى تغيير بالتعاطي والممارسة"، لافتاً الى أنه " في نهاية المطاف، فمحكمة الشعب هي أهم محكمة. واذا لم يحاسب القضاء، فليحاسب الشعب اللبناني بالانتخابات"، وقال " السياسة مسؤولية لا وجاهة، ونريد من تعب وجاهد، "لأن يلي بيجي على الهيّن، بيروحنا على الهين".

ورداً على سؤال عن ملف التوظيف العشوائي قال كنعان "هو اليوم في عهدة القضاء، بعدما اكتشفنا على مدى 8 اشهر الفضائح، واصدرنا تقريراً ضم اكثر من مئة صفحة وتضمن مستندات عن المخالفات، وحددنا فيه 5300 وظيفة مخالفة، و32 الف مخالفة بالتوصيف الوظيفي. لقد قامت لجنة المال والموازنة بعملها، ومارست الرقابة وذهبت حتى النهاية. وحوّلت الحقائق الى القضاء. ولكن، لا يمكنني ان اكون نائباً وقاضياً وضابطة عدلية. من هنا، فالقرارات القضائية يجب ان لا تتأخّر".

اضاف " لقد اضأنا على واقع شاذ يحتاج الى الاصلاح. وبدأنا فعلياً بتضمين الموازنات مواد تمنع التوظيف. وأحد نقاط التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الى جانب الكهرباء والمعابر، هو القطاع العام. وبالتالي، فمن الضروري ان يأخذ القضاء القرارات الحاسمة، وان تتعلّم الحكومات، ان لا تخالف القانون".

ورداً على سؤال أكد كنعان أنه " لا يمكن الغاء قوة او حضور اي مكوّن لبناني، خصوصاً ان التجربة علّمتنا ان الحروب في لبنان سببها استغلال التناقضات الداخلية، فيتفرّج العالم على ذبحنا عند وقوعها. من هنا، نكرر دائماً ما قاله العماد ميشال عون قبل سنوات " الف مشكل مع الخارج ولا مشكل مع الداخل". وذلك لا يعني بالطبع عدم الحديث عن حصرية السلاح، وكيفية تقوية الدولة لتكون سيادتها على كامل اراضيها، وعمادها الجيش اللبناني. ولكن هذا المسار يحتاج لدولة تطمئن ابناءها، ووضع اقليمي مختلف عن اليوم".

اضاف " إن ما يعبّر عنه الرئيس عون هو حماية سيادتنا، بموازاة عدم التفريط بالوحدة الوطنية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".

وتوجّه كنعان الى الانتشار اللبناني بالقول "انتم صوت لبنان الحقيقي، فحافظوا على مناعتكم وقضيتكم. واعلموا ان "ما حدن فيه يجوي حدن، في حدن بيجوي حالو". والحقيقة تدوم وتشع، والاشاعة تنتهي، لأن لها مدة صلاحية. وسنصنع التغيير المستحيل".