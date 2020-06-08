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عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 حزيران 2020

8
JUNE
2020
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 الأخبار: أنقِذوا البلاد من الرعاعسياسة

طرابلس: مؤشّرات التصعيد حضرت مسبقاًسياسة
مصارف أجنبية توقف التعامل مع لبنانسياسة

 

 

 

 

الديار: حتى الجوع لم يُوحّد اللبنانيين... أجندات خارجية تحاول إشعال مؤامرة في لبنان
العماد جوزف عون نشر الجيش بقوة ومنع الفتنة وسيطر على الاوضاع دون شهداء

 

 

 


نداء الوطن: بالأرقام... هكذا يتم "توزيع الأعباء" في خطة الحكومة!
"الاستراتيجية الدفاعية"... ماذا تنتظر فخامة الرئيس؟

 

 

 

 

اللواء: قطوع الفتنة: الجيش يحمي السلم الأهلي.. فمن يحمي الوحدة الوطنية؟

 

 

 

 


النهار: لبنان وقف على مشارف الفتنة في يوم القطوعات المذهبيّة

 

 

 



الجمهورية: لبنان يجتاز "قطوع" الفتنة

 

 

 

 


البناء: زخم الشارع الأميركيّ يُسقط حديث ترامب عن نهاية الحراك… وتحرّك مصريّ نحو ليبيا / اتصالات ولقاءات برّي لشبكة أمان بوجه مشاريع الفتنة… لا لبديل عن الحكومة / خيبة استفتاء الشارع حول سلاح المقاومة ارتدّت نحو العبث الطائفيّ لتغطية الفشل /

 

 

 

 

the daily star: Cabinet to endorse key administrative postings

 

 

 

 

l'orient le jour: 6 juin : on a frôlé la catastrophe

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