عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 حزيران 2020

الأخبار: أنقِذوا البلاد من الرعاعسياسة
طرابلس: مؤشّرات التصعيد حضرت مسبقاًسياسة
مصارف أجنبية توقف التعامل مع لبنانسياسة
الديار: حتى الجوع لم يُوحّد اللبنانيين... أجندات خارجية تحاول إشعال مؤامرة في لبنان
العماد جوزف عون نشر الجيش بقوة ومنع الفتنة وسيطر على الاوضاع دون شهداء
نداء الوطن: بالأرقام... هكذا يتم "توزيع الأعباء" في خطة الحكومة!
"الاستراتيجية الدفاعية"... ماذا تنتظر فخامة الرئيس؟
اللواء: قطوع الفتنة: الجيش يحمي السلم الأهلي.. فمن يحمي الوحدة الوطنية؟
النهار: لبنان وقف على مشارف الفتنة في يوم القطوعات المذهبيّة
الجمهورية: لبنان يجتاز "قطوع" الفتنة
البناء: زخم الشارع الأميركيّ يُسقط حديث ترامب عن نهاية الحراك… وتحرّك مصريّ نحو ليبيا / اتصالات ولقاءات برّي لشبكة أمان بوجه مشاريع الفتنة… لا لبديل عن الحكومة / خيبة استفتاء الشارع حول سلاح المقاومة ارتدّت نحو العبث الطائفيّ لتغطية الفشل /
the daily star: Cabinet to endorse key administrative postings
l'orient le jour: 6 juin : on a frôlé la catastrophe