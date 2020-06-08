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أجندات خارجية تحاول إشعال مؤامرة

8
JUNE
2020
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الديار: لبنان اجتاز «قطوعاً كبيراً» على مدى العاصمة اللبنانية بيروت وصولا الى طرابلس وعكار وبعلبك وتعلبايا وسعد نايل في البقاع، والى صيدا  وحارة صيدا حيث الاكثرية الشيعية، اضافة الى مناطق عديدة.

 

اجتاز لبنان «القطوع» وكانت الاستنكارات من كل الاطراف ضد الفتنة المذهبية، لكن واقع الامر ان الجيش اللبناني منع الفتنة والمؤامرة لانه كان موجودا على الارض، بينما القيادات المذهبية والحزبية وغيرها لم تكن قادرة على ضبط الشارع لان المتظاهرين كانوا من كل المذاهب والطوائف خاصة المذهب الشيعي والمذهب السني.

 

اضافة الى ان حوادث حصلت في صيدا بين المدينة وحارة صيدا التي تسكنها اكثرية شيعية وحصلت حوادث في عكار وطرابلس عبر قطع طرقات وفي بعلبك وسعدنايل وتعلبايا واقليم الخروب، وكل ذلك كان مسيئاً جداً الى لبنان.

 

صحيح ان «فيديو» مسيئاً انتشر للسيدة عائشة، لكن اجواء الارض والامر الواقع هو الذي اشعل الفتنة والمؤامرة من خلال اجندات خارجية خليجية واميركية، وهذا لا يجب ان يحصل، ويجب قطع رأس الفتنة في مهدها.

 

فاكثرية الذين نزلوا الى الشارع ينتمون الى احزاب وينفذون اجندات خارجية، وليس صدفة ما حصل امس، بل هو تحرك مشحون من اجندات خارجية خليجية اميركية، وربما دول اخرى ارادت ان تطيح وحدة لبنان نهائيا وتدمره اقتصادياً بعد تدميره سياسيا.

الديار
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