حالتان جديدتان بكورونا في هذه البلدة!

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أعلن رئيس بلدية الصرفند المهندس علي حيدر خليفة، في بيان، دخول البلدة "في قطوع وباء كورونا المستجد"، بعد تسجيل حالتين إيجابيتين "حتى الآن"، داعيا أبناء الصرفند "شيبا وشبابا ونساء وأطفالا، إلى أن يعاونوننا على تعميم مفهوم الوقاية والوعي، لكي نتلافى ما هو أسوأ، وهو تفشي الوباء دون قصد أو انتباه، وأن نقلل من الاختلاط والتجمعات العامة".



وأكد أن البلدية "تقوم بالمتابعة الجدية والحثيثة للوصول إلى كل من تعرض للمخالطة"، وستقوم "ابتداء من الغد، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة، بإجراء فحوصات عشوائية لبعض المواطنين؛ وبناء علبه أطلب من الأهل الكرام الالتزام التام بكل التعاميم التي سبق وأعلنتها البلدية، وعدم إرتياد أماكن التجمعات، وعدم القيام بالزيارات العائلية والتجمع في هذه الفترة، والتخفيف من التنقل، ورفع مستوى التعقيم، والمحافظة على المسافات الآمنة، وارتداء الكمامة الواقية، وعدم الاستخفاف إطلاقا بالموضوع لما يسببه من كارثة صحية قد نتلافاها بمزيد من الوعي والالتزام".