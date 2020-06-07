وزير التربية: ترفيع طلاب المدارس سيكون وفق ضوابط... فماذا عن الجامعات؟

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أكّد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أنه “عندما اتخذ القرار بإقفال المدارس اتخذ بناءً على معطيات صحيّة بالدرجة الأولى، إذ أن حياة الطلاب أولوية”، لافتاً إلى أن حربه في القطاع التربوي تقوم على الحفاظ على حياة التلامذة والطلاب.

وأوضح المجذوب في حديث للجديد، أنه بناءً على التطورات التي كانت تحصل تباعاً كانت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قراراتها بشأن العام الدراسي، لافتاً إلى الترفيع سيكون وفق ضوابط، مشيراً إلى أنه بعد التشاور مع الاخصائيين والتربويين والإداريين هذا أفضل ما كان يمكن الوصول إليه.

وأشار وزير التربية إلى أن “الجامعات لديها الحق بإجراء الامتحانات حضوريا أم عن بُعد، وكل جامعة تحدد الطريقة التي تراها مناسب”.

ورداً على سؤال، أوضح المجذوب أن الوزارة تعمل على الإستعداد للعام الدراسي المقبل مع إنهاء العام الدراسي الحالي بأقل قدر ممكن من الخسائر، لافتاً إلى أن الهم التربوي يمس كل عائلة لبنانية والوزارة تسعى إلى الحلول حسب الإمكانات.