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الخروقات الاسرائيلية مستمرة... طائرات وزوارق حربية في المناطق اللبنانية!

7
JUNE
2020
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 أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، عن سلسلة خروقات جوية وبحرية للعدو، وذلك في ثلاثة بيانات، جاء في الأول منها: "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 7/6/2020 الساعة 6.00 الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 10.45 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.
وعند الساعة 8.40، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 9.10 من فوق بلدة كفركلا.
وعند الساعة 12.10، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12.30 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".

وجاء في البيان الثاني: "خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 7/6/2020 الساعة 10.45 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا باتجاه الشمال وصولا مقابل بلدة البترون فوق البحر، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 12.00 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.
وعند الساعة 10.50، خرقت طائرتان معاديتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا باتجاه الشمال وصولا حتى بلدة الناقورة، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 12.45 من فوق بلدة رميش.
وعند الساعة 12.20، خرقت طائرتان معاديتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا بإتجاه الشمال وصولا حتى بلدة الكورة، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 12.55 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".

وعن الخرق البحري، جاء في البيان الثالث: "خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 7/6/2020 الساعة 6.35، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 129 مترا ولمدة دقيقتين.
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان". 

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