اجتماع أمني في السرايا: لحماية الاستقرار وصون السلم الأهلي لمنع العابثين من زرع الفتنة

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رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، بعد ظهر اليوم، اجتماعا أمنيا، في السرايا الحكومية، ضم نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزيرة العدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات العميد طوني منصور، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.



وبحث المجتمعون في آخر المستجدات الأمنية، لا سيما بعد الأحداث، التي شهدتها العاصمة بيروت ليل أمس، وأكدوا "أهمية حفظ الأمن، وحماية الاستقرار وصون السلم الأهلي، لمنع العابثين من زرع الفتنة".