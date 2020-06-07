"ليل أمس حسبتني جريحا خارجا لتوي من الحرب"... هذا ما صرح عنه نقيب الأطباء!

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أسفت نقابة اطباء لبنان في بيروت للاحداث المؤلمة التي شهدها وسط بيروت، ودانت أعمال العنف والشغب التي وقعت أمس ولغة التخاطب الطائفي التي صبغتها وطغت عليها، واستنكرت التعرض للمقامات الدينية والجيش والقوى الامنية المولجة حماية الشعب والسهر على أمنه، ودعت الجميع الى مؤازرتها والوقوف الى جانبها.



وأصدر نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف بيانا قال فيه: "أحزنتنا أحداث ليل أمس وأدمتنا، وحسبتني جريحا خارجا لتوي من الحرب. هل نسينا أننا عائلة لبنانية واحدة عانت الأمرين عبر التاريخ البعيد والقريب؟ أما كفى شعبنا قتلا وتدميرا وتهجيرا؟".



أضاف: "وطننا يمر بمرحلة مأساوية خطيرة، أحداث تاريخية تعصف به وتضرب حياته السياسية والاجتماعية في الصميم. هذا وطننا وعلينا جميعا، متضامنين بالحوار والاحترام المتبادل، ان نحييه ونحيا فيه. لذا نناشدكم أوقفوا هذا الجنون الذي نراه، فتعود الى البلاد عقولها المبدعة، والخصب والعطاء، والسلام والمحبة والوئام، ليسلم الإنسان ويسلم لبنان".