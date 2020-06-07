بالصور - تعرض مكتب هيئة قب الياس في التيار للإعتداء

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بعد تعرض مكتب التيار الوطني الحر قب الياس للإعتداء ليل السبت ٦-٧ حزيران ٢٠٢٠ من خلال رمي مولوتوف من قبل مجهولين على المكتب ما أدى الى إحراق جزء من الباب الخارجي لمكتب التيار، أسفت هيئة قب الياس في التيار الوطني الحر لتكرار الاعتداءات على مكاتب التيار، لافتة إلى ان قب الياس لطالما كانت نموذجاً للعيش المشترك والتنوّع وستبقى والتيار لن ينجر الى أي ردة فعل يريدها البعض.

وتشكر هيئة قب الياس القوى الأمنية التي قامت بواجباتها من اللحظات الأولى للإعتداء، وتطالبها بأن تمارس دورها حمايةً للاستقرار في البلدة وان تكشف الفاعلين وتحاسبهم منعاً لتكرار مثل هذه التصرفات.

وختمت ان التيار هو تيار الانفتاح والحوار والسلام وسيبقى إلى جانب أهله في البلدة كما عهدوه.