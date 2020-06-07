الطقس غدا قليل الغيوم مع بداية انخفاض بالحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، واستقرارها على الساحل مع ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها الخليج العربي تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الإثنين حيث تنحسر تدريجا. معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و30 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد:قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل بينما تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل، كما يتكون الضباب على المرتفعات في ساعات الصباح الأولى وخلال الفترة المسائية. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، واستقرارها على الساحل مع ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية. الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة واستمرار انخفاض درجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل مع تشكل الضباب المحلي على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة، في الداخل من 35 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا متقلبة الى شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل متوسط أحيانا على الجبال بسبب الضباب خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 90 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23 درجة.

- الضغط الجوي:759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:5,27 ساعة غروب الشمس: 19,47 .