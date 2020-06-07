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الجيش: اصابة عسكريين.. وتوقيف أجانب لقيامهم بأعمال شغب خلال تحركات الأمس

7
JUNE
2020
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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ الأمس، وأثناء قيام وحدات الجيش المنتشرة بتنفيذ مهامها في حفظ الأمن، وفتح الطرق التي قطعها محتجون، ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، تعرض العناصر إلى عمليات رشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة ما أدى إلى إصابة 25 عنصراً بجروح، إصابة أحدهم بليغة في العين.


كما أوقفت وحدات الجيش أربعة أشخاص (سوري وفلسطيني وسودانيين) لقيامهم بأعمال شغب وتكسير خلال تحركات الأمس.


إن قيادة الجيش ترى أن البلاد قد اجتازت أمس قطوعاً كان من شأنه أن يجرنا إلى منزلق خطير، إذ أن ما حصل كاد يطيح بالوحدة الوطنية ويمزّق السلم الأهلي ويغذي الإنقسام.


وتحذر القيادة من مغبة الانجرار وراء الفتنة، وتؤكد على وجوب التعامل بمسؤولية ووعي وحكمة للحفاظ على السلم الأهلي وصوناً للوحدة الوطنية ودرءاً للوقوع في أفخاخ الفتنة.


كما تدعو قيادة الجيش المواطنين الى ضرورة الوعي لدقة المرحلة وخطورتها وتشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الأمنية منبّهة إلى أنها لن تتهاون مع أي مخلٍ بالأمن أو عابث بالاستقرار، لأن أمن الناس والوطن فوق أي اعتبار.

 

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