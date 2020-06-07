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بالجرم المشهود.. توقيف مروجَي مخدرات في الدورة

7
JUNE
2020
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

نتيجةً لمعلومات توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول مروجَين ينشطان بتوزيع المخدرات على متن سيّارة جيب لون أبيض في محلة الدورة، ومن خلال الاستقصاءات والتحريات والمتابعة، تمكنت قطعاتها المختّصّة من تحديد هويتي المشتبه بهما، وهما:

أ. خ. (مواليد عام ۱۹۸۱، لبناني)
و. س. (مواليد عام ۱۹۹۷، مصري)
بتاريخ 4/6/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما -بالجرم المشهود- بكمينٍ محكمٍ في المحلة المذكورة، وذلك خلال قيامهما بترويج المخدرات، على متن سيارة الجيب.

بتفتيشهما والسيارة، جرى ضبط مبلغ /3176000/ ليرة لبنانية وظرفين يحتويان على مادّة الكوكايين وهاتفين خلويَين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة ترويج المخدرات إلى عددٍ كبيرٍ من الزبائن.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

 

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