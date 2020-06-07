الحزب الديمقراطي المسيحي: لاعتماد النظام الفدرالي لادارة الحكم في لبنان

A + A -

صدر عن الحزب الديمقراطي المسيحي البيان التالي :

من اسس الدولة العميقة ان يكون هناك عدة تجمعات سياسية اقتصادية تملي على الدولة قراراتها ، عابرة للاحزاب ، ولكل منها دوره المحدد يقوم به .

ينتفي هذا الوضع في لبنان لان هناك شخص واحد فقط يحرك منظومة الفساد هذه ويحميها ، بحكم موقعه السياسي الطائفي ، وسقوطه هو الشرط الاساسي والوحيد لتنهار كليا ، بدءا من القضاء الى حاكمية مصرف لبنان ، وكارتيل النفط والاعلام ، وكبار المحتكرين ، وكل من يمت اليهم بصلة ، بطريقة مباشرة او غير مباشرة .



هذا تحديدا ما يتجنب المطالبة به وتسميته بالاسم دعاة الثورة و الثوار لسبب جد بسيط :

لانهم منذ بداية تحركهم في ١٧ تشرين الاول الماضي شكلوا جزءا اساسيا من منظومة الفساد هذه ، لذلك رفعوا شعار اسقاط رئيس الجمهورية وقلب النظام واجراء انتخابات نيابية مبكرة على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي ، والغاء الطائفية السياسية .

واتى يوم البارجة بنهاره الفاشل وليله البغيض المملوء اهانات لقدسيات جميع الطوائف ليظهر الوجه الحقيقي لدعاة العلمانية والدولة المدنية في لبنان .

بالمحصلة سقطوا هم وداعميهم ، وكان سقوطهم عظيما .



هذا يؤكد لنا من جديد ، مصداقية طرحنا السياسي ، الا وهو اعتماد النظام الفدرالي لادارة الحكم في لبنان ، وهو العلاج الوحيد للنهوض ببلدنا ، وانعاش الاقتصاد ، وتخفيف الشحن الطائفي ، وانصراف كل مكون من مكونات المجتمع اللبناني ، لترتيب وضع بيته الداخلي ، ومحاسبة من يتولون السلطة باسمه في حال فشلهم من تحقيق وعودهم او تحسين اوضاع مجتمعاتهم ، ويتجريد هؤلاء من حجة القاء تبعة فسادهم على الآخرين ، او افقادهم بصيرتهم بوضع اهداف وهمية بعيدة المنال امامهم ، ليصوروها لهم وكانها الحل السحري لجميع الازمات التي يتخبط بها لبنان ، وعلى راسها احتلال القصر الجمهوري واسقاط العهد .



لقد غيرت جائحة كورونا المشهد الجيوساسي الدولي بكامله ، واعادته بالزمن اقله الى فترة الحرب الباردة ان لم يكن الى زمن سيطرة الامم القومية الحمائية واهتمامها فقط بادارة شؤونها الداخلية على حساب جميع الدول دون استثناء .



لذلك اصبح علينا التكيف مع هذا العصر الكوروني الجديد ، والسعي كبلد صغير مفلس ، الى اعتماد سياسة صفر اعداء مع محيطنا القريب والبعيد على حد سواء ، والا سنستيقظ يوما وهو ليس بالبعيد حتما ، لنرى مثيل لحائط برلين منتصبا في وسط عاصمتنا وممتدا الى سائر المناطق اللبنانية .

الفدرالية ليست دواءا مرا للشعب اللبناني ، انما مذاقها كالحنظل لمن يسودونه ويتحكمون بمصيره ، وينهبون مستقبل ابنائه قبل اموالهم ، وكله لمصلحتهم الشخصية وليس لمصلحة ابناء طائفتهم .



تجرعوا هذه الكاس المرة ، كي لا يفرض علينا ذلك قريبا ، وبقوة الامر الواقع ما لا قدرة لنا على احتماله جميعا ، ان سلما او حربا .

المجد لسلطانة السماوات والارض ،

المجد للمسيح الملك .