أبو زيد يدعو الى نبذ كل أشكال الفتنة الطائفية والمذهبية

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غرّد النائب السابق أمل ابو زيد على حسابه على " تويتر " داعياً الى نبذ كل أشكال الفتنة والتلاقي حول شعارات تجمع ولا تفرّق ، وقال " إزاء المشهد المتوتّر الذي خيّم ليلاً على شوارع بيروت وبعض المناطق، نطلق دعوة من صميم القلب الى وقفة ضمير وتحكيم العقل ونبذ كل أشكال الفتنة الطائفية والمذهبية حفاظاً على عيشنا المشترك وصوناً لوطن الرسالة لبنان.وتمنياتي في كل يوم أن تكون التحركات وشعاراتها في ساحات التظاهر تجمَع الناس حول عناوين محقّة معيشية واجتماعية وحياتية ولا تفرّقهم كعناوين السياسة الخلافية ".