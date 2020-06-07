نقابة المرئي والمسموع أشادت بالجهد الجبار الذي يبذله الإعلاميون وطالبت بحمايتهم

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تابع مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع تطورات الأحداث التي عصفت في العديد من المناطق اللبنانية وابدى اسفه للمسار الذي سلكته والذي لا يعبر في أي شكل من الاشكال عن رغبة اللبنانيين في تطوير الأوضاع في بلدهم

وتوجه المجلس بالدعوة للتحلي بالمسؤولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق والصعب رأفة بالوطن والمواطنين

وأشاد في الوقت نفسه بالجهد الجبار الذي يبذله الإعلاميون خلال قيامهم بدورهم في تغطية الأحداث الجارية، وأدان ما يتعرض له العديد منهم من استفزازات مطالبا القوى الأمنية بتأمين ما يحتاجون إليه من حماية تشكل حقا من حقوقهم المشروعة التي تكفلها القوانين المرعية.