«تغيير الحكومة» .. الموضوع قيد التداول فعليا

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الأنباء الكويتية: تقدم شعار مطلبي جديد تمثل بالدعوة إلى استقالة حكومة حسان دياب "نظير عجزها عن إنجاز اي خطة اقتصادية، أو تعيينات مالية وادارية، فضلا عن انغماسها بلعبة المحاصصة على مختلف الصعد"، بحسب الأنباء.

وتعتقد الأوساط المتابعة أن طرح التغيير، الذي كان نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي المحسوب على خط الممانعة، أول من نادى به منذ يومين، رافضا فكرة التعديل الوزاري غايته أبعاد سلاح حزب الله والانتخابات النيابية المبكرة عن مرمى سهام الثائرين، لكن تبين ان هذا الموضوع، موضوع التغيير الحكومي قيد التداول فعليا.

في هذا السياق، أطلق حراك «صيدا تنتفض» الدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية وقضاء مستقل.

وكان حزب الله رفض أي كلام عن استقالة حكومة دياب بعد المائة يوم الأولى من عمرها، وربما حصلت اعادة نظر في هذا الموقف، قياسا على تصريحات الفرزلي، وتعبيرات قوى سياسية قريبة عادت تصف حكومة دياب بأنها صورة مصغرة عن الفساد السياسي الذي أتى بها، رغم أنف الثوار، لتغطي آثار مفاسده.

المصادر المتابعة أكدت لـ «الأنباء» أمس ان حكومة دياب مستمرة، حتى انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والراجح انها ستنتهي الى لا شيء!