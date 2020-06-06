حركة أمل: أي اساءة أو تطاول من بعض الجهلة هي مُدانة ومرفوضة ومُستهجنة

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اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" الشيخ حسن المصري، في بيان باسم الحركة، أن "ما يتم تناقله عبر بعض وسائل التواصل المشبوهة، هو محاوله مكشوفة لبث الفتنة بين المؤمنين، وهو خارج نطاق القيم النبيلة والأخلاق الإسلامية الحميدة".

أضاف: "إن أي إساءة أو تطاول أو تجرؤ يحاول البعض من الجهلة الذين لا يعرفون مدرسة أهل البيت (ع) وتعاليمهم، هي مدانة ومرفوضة ومستهجنة خصوصا اذا حاولت ولو بأي حد، مهما كان، المس بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هي أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".

ودعا إلى "ضرورة الانتباه من قليلي الدين والايمان الذين يحاولون أن يصيبوا المسلمين بمقدساتهم، وهم لا يعلمون أن أهم مبادئ مدرسة أهل البيت هي ان كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا.

هذه المدرسة التي نصر على التمسك بها والتي ستكون دائما بالمرصاد لكل من يحاول العبث وبث الفتنة بين المسلمين والمؤمنين".