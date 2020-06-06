علي حسن خليل: كل ما كتب ونشر في وسائل الاعلام محض افتراء ودس لغايات معروفة

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اكد النائب علي حسن خليل ان” كل ما كتب ونشر في وسائل الاعلام وفي افتتاحيات بعض الصحف عن دور للرئيس نبيه بري وحركة امل وزج اسماء بعض كوادرها في موضوع تعيينات شركتي الخلوي او سواها من التعيينات غير صحيح على الاطلاق وهو محض افتراء ودس لغايات معروفة”.



واوضح حسن خليل في تصريح ان “الشخص الذي تم ذكر اسمه في كل ما نشر من اخبار وتحليلات هو عضو مجلس ادارة سابق في شركة تاتش وبقي في المنصب نفسه”.



وقال في تصريح إن “الجهة الوحيدة التي يجب أن تُسأل عن التعيينات في شركتي الخليوي هي وزارة الاتصالات بشخص الوزير الذي وحده يملك الحقيقة حول كيفية حصول تلك التعيينات والمسار الذي سلكته”.



ونفى حسن خليل نفيا مطلقا ان “يكون ملف التعيينات وخصوصاً تعيينات شركتي الفا وتاتش قد بحث في اي من اللقاءات التي جمعت بري مع النائب جبران باسيل ولا مع غيره”.