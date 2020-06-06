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لبنان لن يغرق (د. جورج حرب)

6
JUNE
2020
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كثرت في الآونة الأخيرة التحليلات والتكهنات حول ما آلت إليه الأمور السياسية والإقتصادية والإجتماعية وحتى التربوية في لبنان، كما بدأنا نسمع بطروحات تقسيمية وتغييرية في بنية الصيغة والنظام اللبنانيين، ولربّما، معذورون أصحاب تلك التحليلات بسبب كل تلك الضغوط التي تواجههم، إلا أن المنطق السياسي يفرض علينا بهدوء، إلقاء نظرة سياسية واسعة على ما يجري، وعندها فقط يمكننا الإستنتاج.

دون أيّة رَيبة، تعود جذور الأزمة اللبنانية اليوم لأسباب ثلاثة لا رابع لهما:
1- فساد رموز كثيرة في الطبقة السياسية منذ عقود مما أدى إلى انكشاف لبنان ماليًا.
2- مواقف سياسية اتخذتها رموز سياسية أخرى، لربما هي مواقف وطنية، لكنها لا تتناسب مع الأجندة السياسية الدولية، كعودة النازحين السوريين واستخراج الغاز ودعم المقاومة وغيرها من المواقف...
3- الصواريخ الذكية التي استشعر العدوّ الإسرائيلي استحواذ المقاومة عليها.
إذا ما بحثنا عن الروابط بين كل تلك المعطيات والأزمات، نجدها واضحة ومنطقية وغير متناقضة، إذ أن وجود النازحين السوريين في لبنان لم يكن نتيجةً للحرب السورية الدائرة، بل هو سبب أساسي من أسباب تلك الحرب، بما يمثل من ضغط ديموغرافي واقتصادي وربما عسكري في سنين لاحقة على لبنان بشعبه ومؤسساته وحتى مقاومته، مما يمكّننا من فهم ردّة الفعل السريعة والقاسية على الترتيبات التي اتُخذت سابقًا لإعادة كل النازحين إلى بلدانهم.
بما يختص بملف الغاز، من كان يتصوّر أن الباع السياسيّة الأميريكية سوف تسمح بالذهاب به حتى النهاية ؟ مما سيسبب تخريبًا لكلّ السياسات المالية التي نفذها أزلامها، والتي أغرقت عمداً لبنان في ديون لا تنتهي، أسراً لقراره السياسي والمالي ولربما الفكري والإجتماعي.
كلها خطوط حمراء جرى تخطيها، فاستعجل "متابعو الملف اللبناني"، رداً عليها، الذهاب إلى إجراءات أخرى مالية واقتصادية وشعبية، وها نحن نراها أمامنا اليوم.


أما الأساس في موضوعنا، أن الإدارة الأميريكية غير مهتمة بانهيار كامل للبنان دولة وشعباً وحتى مقاومة، لكنها تريد قواعد واضحة بخطوط حمراء واضحة أيضًا، غير مسموح لأحد تخطيها عنوة ودون تنسيق. ومن المؤشرات التي تنبئ بخروج لبنان التدريجي من أزمته، المفاوضات المتتابعة التي يجريها صندوق النقد الدولي مع الدولة اللبنانية، ولو أرادوا لها الإنهيار، لما تجاوبوا معها منذ البداية، كما والرسائل المبطنة التي حصلت في الأسابيع المنصرمة بين الولايات المتحدة وإيران وأبرزها:


1- تكليف رئيس وزراء عراقي حليف "عتيق" للأميريكيين، بالإضافة إلى وزير الداخلية والدفاع، في بلد كالعراق، يتجلى فيه النفوذ السياسي و العسكري الإيراني بوضوح لا لبس فيه.
2- بوادر قرار أميريكي بالخروج من العراق، وهكذا قرار لا يمكن أن يُتخذ دون التنسيق مع الإيرانيين.
3- غض الطرف الأميريكي عن خروقات إيرانية للعقوبات الإقتصادية المفروضة عليها والخروج بأكثر من حاملة نفط إلى فنزويلا وغيرها تحت أعين القوات الأميريكية.
4- إطلاق سراح جواسيس ومعتقلين أميريكيين من قبل الإيرانيين ومن يدور في فلكهم، وفي أحيان كثيرة كانت واضحة وملفتة في لبنان وإيران والعراق.
كل ما تقدم، يدلّ على همسٍ، يجري بين الأميريكيين والإيرانيين بشأن ملفات المنطقة التي تبدأ بإيران ذاتها، مروراً بالعراق وسوريا واليمن، وبالتأكيد لبنان، موضع اهتمامنا ومتابعاتنا.


من المعروف تاريخياً عن الأميريكي، أنه لا يفصل أي ملف يفاوض فيه عن الملفات الأخرى التي يملكها، والسبب طبيعي، أنه يصبح أقوى وتكون شروطه فعالة أكثر، مما يجعلنا نستنستج أن الترتيبات السياسية الجديدة في المنطقة، حكمًا، لن يغيب الموضوع اللبناني عنها، وعنوانها، صواريخ المقاومة الدقيقة وليس سلاح المقاومة لاعتبارات تختص بتوازنات تهمّ الأميريكي، بالإضافة إلى ترتيبات سياسية ودستورية واقتصادية نفطية تهمّ جميع الأطراف.


من هنا، يمكن توقع النفاذ إلى حلول كبرى مقبلة على لبنان، سوف تحتل اللامركزية بشتى أنواعها عناوين التسويات الآتية، بعد مؤتمر لا يمكن أن ينعقد بين اللبنانيين إلا برعاية دولية أطرافها معروفون ذكرناهم أعلاه، للخروج في ما بعد من المآزق الكثيرة التي أصابت لبنان. أما التوقيت، فهنا تكمن المشكلة، لأنه يرتبط بالإنتخابات الأميريكية في الخريف القادم، في ظروف، لا يُحسد اللبنانيون عليها، ولا على المرحلة الحالية والمقبلة بالمدى المنظور، ونحن نتحدث عن سنتين، وهي الفترة المطلوبة بحدها الأدنى، لبلورة الحلول والولوج إلى مراحل لاحقة بغية تطبيق الترتيبات التي هم بصدد الإتفاق عليها اليوم.

 

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