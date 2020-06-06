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باسيل ترأس اجتماع المجلس السياسي في التيار: صرخة الناس مشروعة والاولوية لملف مكافحة الفساد

6
JUNE
2020
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عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر اجتماعاً الكترونياً برئاسة رئيس التيار جبران باسيل وناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:

١- يعتبر المجلس السياسي ان صرخة الناس مشروعة في ضوء أزمة خطيرة أفقرت معظم اللبنانيين لكنه يدعو في المقابل إلى ان تبقى حركة الشارع تحت سقف الدستور والقوانين بما يحفظ السلم الأهلي، على أمل أن يؤدي ضغط الشارع إلى إحداث التغييرات المطلوبة في الأداء السياسي ومكافحة الفساد وفي السياسات الإقتصادية والمالية والإجتماعية المتبعة منذ عشرات السنين.

٢- يشدد المجلس السياسي في التيار على ضرورة دعم قطاع التعليم الرسمي من خلال رفع الموازنة والمدرسة الخاصة من خلال الدعم المالي لتمكينهما من الصمود والإستمرار.

٣- يدعو المجلس السياسي اللبنانيين إلى تمتين وحدتهم وصياغة موقف وطني في مواجهة أزمة داخلية خطيرة على الصعيد المالي والإقتصادي ووضع عالمي متقلب وشبه متفجر بدليل ما يصيب دولاً كبرى بسبب وباء كورونا وما نتج عنه من أزمات.

٤- يخشى المجلس السياسي ان يتسبب الوضع الدولي الصعب مالياً بحرمان لبنان من فرصة الحصول على دعم مالي مما يستدعي اتخاذ اجراءات تحصن الوضع الداخلي ولا سيما لجهة احياء السياحة والخدمات وتفعيل القطاع الزراعي والصناعات الممكنة لتغطية الاحتياجات الوطنية والسعي الى التصدير للحصول على اموال صعبة.

٥- يعتبر المجلس السياسي ان نجاح الحكومة في خطتها يفتح باب المعالجات اما فشلها فيأخذ البلاد الى وضع صعب ويدرك المجلس اهمية تحصين الوحدة الوطنية في زمن الازمات ويحذر من اي خطوة في المجهول على الصعيد الحكومي ويدعو الحكومة الى الاسراع في التعيينات المالية.

٦- يؤكد المجلس السياسي ان التيار الوطني الحر ونوابه هم في طليعة العاملين مع حلفائهم في تكتل لبنان القوي في مجالات مكافحة الفساد ومعالجة الازمات المالية وتحقيق مشاريع حياتية وتنموية هامة ولذلك يتم استهداف التيار من جانب من يعتبرون انفسهم متضررين من نجاح التيار في معركة مكافحة الفساد وعملية اصلاح السياسات النقدية والمالية. كما يشدد المجلس على اولوية ملف مكافحة الفساد وحث المحاكم ‏والأجهزة القضائية والهيئات الرقابية على البت في الملفات المرفوعة اليها بالعشرات على شكل اخبارات وشكاوى.

 

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