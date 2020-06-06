يا ثوار لبنان ... ثوروا عالزعران (بقلم العميد المتقاعد شارل ابي نادر)

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العميد المتقاعد شارل ابي نادر -



من يتابع ويسمع مسار التحضير لتظاهرات واعتصامات اليوم السبت 6- 6 ، وكيف يتم الحشد لهذا التحرك التاريخي ، اعلاميا وسياسيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ، يظن ان هناك ثورة جرارة قادمة ، سوف تأكل الاخضر واليابس من سلطة ومجلس نواب وحكومة ورئيس جمهورية واحزاب وجمعيات وحركات .. الخ ، وان التغيير قادمٌ لا محال ، والاهم ، ان قادة هذه الثورة سوف يتوزعون غدا او ربما بعد غدٍ الاثنين كونه نهار عمل وليس عطلة ، سيتوزعون بين بعضهم ، (بالقرعة ربما ) على مراكز الدولة الرسمية والسياسية والادارية ، وسوف تنطلق بهم ومعهم عجلة الدولة نحو شط الامان وبر السلام والازدهار .



كيف لا ، وهؤلاء القادة معروفون حلّة ونسب ، لهم تاريخٌ مشرف من النجاح والشفافية والآدمية ، كما وانهم باغلبهم ، ينتمون لبيوت سياسية وحزبية لها تاريخٌ ناصعٌ بادارة الدولة خير ادارة ، ودائما كانوا ( ارباب هذه البيوت ) يؤتمنون على المال العام وعلى دماء المواطنين اللبنانيين ، عسكريين ومدنيين ، وان تاريخهم معروف بالولاء المطلق للوطن ، وبالعداء المطلق القاتل الشرس للعدو المعروف .

مهلا يا احبائي الثوار ، انتم - الصادقون منكم - صادقون ، وكلنا نعرف ذلك ، والنظيفون منكم – نظيفون – هم فقط الذين يجب ان يتكلموا باسم جميع اللبنانيين المقهورين والمظلومين فاقدي ودائعهم ووظائفهم وامانهم الاجتماعي – ولكن ، من يقود حركتكم ويستغلّ وجعَكم ، و من يُدير ثورتكم ، يحتاج لصوتكم ولانينكم ، حتى يكون لانتفاضته ولمشروعه معنى ومضمون ورافعة .

هل تعلمون يا اعزائي الفقراء المغشوشين ، أن اهدف من يقودكم بعيدة كل البعد عن اهدافكم ، وان لهؤلاء اهدافا ابعد من رغيف الخبز ومن قيمة الليرة ومن عودة الودائع والوظائف ومن تدهور قدرتكم الشرائية ؟ فهم غير آبهين بما يُشغلكم ، لانهم يستفيددون من حسابات خارجية مدولرة مفتوحة، يسهل تحريكها ساعة يشاؤون .

هل تعلمون ايها الثوار المظلومين أن من يحرككم لا تعني له محاربة الفساد شيئا ، وهو عمليا لا يضعها نصب اعينه ، وآخر هم عنده إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة .

هل تعلمون ايها الثوار المخدوعين ، ان اهداف رعاة تحرُكِّكم اليوم تدور في مسار بعيد كل البعد عن اهداف صراخكم ومطالبكم ، وانهم منغمسون في مشروع اقليمي ودولي ابعد من ساحاتكم وميدان نضالكم ؟

مشروعهم العميق يا احبائي ، والمرتهن لاجندة خارجية ، هدفه التصويب على سلاح المقاومة من خلال اتهامه بتدهور الوضع الاقتصادي ، وهدفه ايضا اسقاط العهد الداعم لهذا السلاح الشرعي ، لذلك هم يحتاجون لمنظرٍ هادرٍ وصوتٍ مرتفعٍ ، تساهمون انتم والتزاما بمطالبكم المحقة عن حسن نية في خلق هذا المنظر الهادر الصارخ ، ويأتون هم عن سوء نية مستغلين وجعكم وحاجتكم ، ليقدموا عبركم ومن خلالكم ومن خلال صوتكم ، ما تعهدوا به لمن يدير ويمول ويرعى مشروعهم هذا .



احبائي ، جميعنا نحتاج لصوتكم الصادق القوي ، ولكن ، نحتاجه لدعم مسيرة العهد الصادقة التي وضعت الاصبع على جرح النزف المالي والاقتصادي وعلى جرح الفساد ، فكانوا ( رعاة ومستغلي ثورتكم ) للعهد الصادق وللحكومة الواعدة بالمرصاد ، اتهاما وتجريحا وعرقلة وتصويبا .

جميعنا نحتاج لموقفكم الصحيح بمواجهة رجال النفاق التاريخي وملوك السرقة والهدر ، المعروفين بقصورهم وباملاكهم وباملاك اتباعهم وسلالاتهم ،و المعروفين بحساباتهم المالية المهربة ، والتي نهبوها من ودائعكم ومن اموال وموازنات ماليتكم المشبوهة لعشرات السنوات ، تلك هي الاموال المهربة والمنهوبة ، والتي تضعون استعادتها عن حقٍ باولوية مطالبكم الصادقة .



هؤلاء الذين يجب ان تثوروا ونثور جميعا بوجههم وليس معهم او خلفهم .

تظاهروا امام بيوتهم وليس امام بيوت القضاة والمسؤولين الشرفاء الذين يقاتلون وراء اهدافكم الصحيحة ، في مجلس النواب وفي الحكومة وفي الادارات العامة .

ادعموا من يملك القدرة والارادة والعزم والصدق على تحقيق مطالبكم ...

ادعموا من حرّك مطالبكم المحقة هذه من خلال فورة القوانين ومشاريع القوانين التي وضعها وطرحها ويقاتل ليل نهار بهدف اقرارها .

هذه القوانين التي تحتاج لصوتكم ولصراخكم ، هي الوحيدة التي سوف تفتح السكة الصحيحة امام مطالبكم ، ومن دونها عبثا تصرخون وتطالبون ...

فقط راقبوا من يعرقل إقرار هذه القوانين وسوف تكتشفون انكم تضيعون بوصلة طريقكم الصحيح ، ومن دون هذه القوانين ، ثورتكم ستيقى عرجاء عاجزة ومقصّرة ، مهما اعتصمتم ومهما صرختم ومهما طالبتم .

فهلم يا احبائي ندعم جميعا كل مسؤول يعمل في سبيل تكوين وخلق وفرض هذه المنظومة القانونية الضرورية ، وهلم نصوّب بضمير وبحكمة وبمنطق على الفاسدين الحقيقيين ، والذين اذا فتشتم قليلا ، وبدون اي جهد ، ستجدونهم ، بنفاقهم وبخساستهم يدفعونكم نحو الساحات وقودا لمشاريعهم التي التزموا بتحقيقها عبر صوتكم الجريح .