رسالة للوزير نعمه من احد موظفي الوزارة رفض البوح عن اسمه... وهذا ما جاء فيها

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خلال حلقة حقك بإيدك على شاشة الotv، وجهت الإعلامية باسكال بطرس رسالة الى ضيفها وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه بقلم احد موظفي الوزارة الذي رفض البوح باسمه قائلا: وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه اللي ما بيعرفه بيجهله، الاستهداف الذي يتعرض له هو سياسي بحت والسبب الأول هو لأنه لا يرضخ لأي ضغوطات سياسية ويحاولون تحميله مسؤولية ارتفاع الأسعار وحيداً لإراحة ضميرهم والتنصل من المسؤولية.

الوزير نعمه منذ اليوم الأول الذي استلم فيها الوزارة تعامل بديناميكية غير مسبوقة في جميع الملفات. وباحترافية ومهنية. معروف بحزمه وبحضوره الى الوزارة من الساعة السابعة صباحاً حتى ساعات متأخرة من الليل. منذ اللحظات الأولى رفع شعار العمل والفعل لا الكلام. وربما سبب الهجوم الأكبر عليه هو لأنه واقعي جداً، يعمل بضمير ولا طموح سياسي لديه. هو وزير تكنوقراط بكل ما للكلمة من معنى، غير مرشح الى الإنتخابات النيابية. ويتعاطى في كل الملفات على هذا الأساس ما أدى الى نقمة عليه من قبل بعض الأطراف السياسية غير المعتادة على هذا النوع من الوزراء. الوزير راوول نعمه وبما يمثله هو نموذج الفرصة للبنانيين للتعاطي مع الملفات بطريقة علمية بعيداً عن التجاذبات السياسية.