بعد الأخبار الكاذبة... هذه الوزيرة ترد!

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صدر عن مكتب وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان ما يلي:

"ردا على ما نشرته بعض وسائل الاعلام من ان الوزيرة اوهانيان اعترضت على عدم وجود اي عضو من الطائفة الارمنية في مجلسي ادارة شركتي الاتصالات، يهمنا ايضاح ما يلي:

- الارمن لبنانيون ومكون لبناني اصيل لعب ويلعب دوره في الحياة الوطنية.

- ان اعتراض وتحفظ الوزيرة اوهانيان جاء في سياق النقاش والحديث عن التنوع والتوزيع الطائفي، حيث تبين مشاركة الطوائف الستة ما عدا الطائفة الارمنية في مجلسي الادارة الذي كان يجري، ولم يكن خارج السياق اطلاقا.

- ان اصرار الوزيرة على موقفها كان نابعا من حرصها على شمولية وتنوع التمثيل في مجلسي الادارة المذكورين".