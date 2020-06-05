خبر سار جداً من رئيس بلدية بشري... وهذا ما قاله!

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اعلن رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، في بيان اليوم عن "شفاء جميع مصابي كورونا في قضاء بشري حيث أصبح القضاء خاليا من الكورونا".



وشكر كيروز "جميع الأهالي في القضاء على حس المسؤولية والشجاعة التي أثبتوها من خلال تخطيهم لهذه المحنة"، متمنيا عليهم "الاستمرار باتخاذ كامل الاحتياطات اللازمة والتقيد بتعليمات وزارة الصحة اللبنانية".



كما شكر، "قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، نائبي القضاء ستريدا جعجع وجوزيف إسحاق، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، قائمقام بشري ربى شفشق، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف ورؤساء البلديات، الأطباء والممرضين في مستشفى بشري، الصليب الأحمر اللبناني مركز بشري، المتطوعين من مركز القوات اللبنانية، شبان بشري، الكهنة والمخاتير، البلديات والأشخاص من خارج قضاء بشري، شرطة بلدية بشري والأجهزة الإدارية فيها، القوى الأمنية من أمن داخلي، امن عام، امن دولة والجيش اللبناني على تعاونهم".



وتمنى ان "تكون الأيام المقبلة مليئة بالصحة والطمأنينة".