اصابتان جديدتان بكورونا في هذه المنطقة اللبنانية!

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، أنه "بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال تم تسجيل حالتين مثبتتين ومؤكدتين مخبريا بإصابتهما بcovid-19. وتم تسجيل حالة شفاء واحدة، وذلك بعد إجراء الفحوص المخبرية المطلوبة، والتي بينت خلو المصاب من الفيروس. وبذلك، يرتفع عدد المتعافيين إلى 15. كما تم تسجيل حالتين مشتبه بإصابتهما حتى ساعة إعداد التقرير. وصدرت نتائج الحالتين المشتبه بإصابتهما اللتين سجلتا أمس، وهما سلبيتان. وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 56 مصابا، توزعوا على الشكل الآتي: 43 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، و8 حالات محلية. وتماثل 15 منها إلى الشفاء بشكل تام".



وأشارت إلى أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية الدفاع المدني، تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى التزامهم الحجر، وتعطي التوجيهات اللازمة وضرورة التزام الإرشادات المطلوبة، وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".



وأكدت أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، متمنية على "جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".



ودعت "جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة".