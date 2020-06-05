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مستشفى بشري: طي حقبة الوباء بشفاء جميع المصابين

5
JUNE
2020
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صدر عن إدارة مستشفى بشري الحكومي البيان الاتي: "بعد شهرين وأحد عشر يوما، طوى قضاء بشري حقبة وباء الكورونا بشفاء جميع المصابين لتلك المرحلة والبالغ عددهم 75.

نعود ونذكر أن مستشفى بشري الحكومي أجرى خلال هذه الفترة ما يقارب 1000 فحص PCR تم إرسالها إلى عدة مختبرات أبرزها مختبرات مستشفى القديس جاورجيوس، بالإضافة إلى 259 فحصا أجرتها وزارة الصحة العامة. وهنا نكرر شكرنا لكل الذين تبرعوا بتلك الفحوصات التي ساعدتنا في حصر الوباء (وزارة الصحة العامة، الشيخ وليام طوق، رابطة بشري في أوستراليا عبر السيد بشاره كيروز، الوزير السابق الأستاذ غسان حاصباني). كما نشكر كل المتبرعين الذين ساهموا معنا لنتمكن من إجراء فحوصات المناعة.

شكر كبير أيضا لكل من وقف إلى جانبنا، ماديا، عينيا ومعنويا، خاصة نائبي قضاء بشري السيدة ستريدا جعجع والأستاذ جوزيف إسحق ومعظم الفعاليات، وهنا لا بد من ذكر خلية الأزمة في مستشفى بشري (الدكتور أنطوان جعجع، الدكتور عبدالله الأمين، الدكتورة رانيا الوراق كيروز، الدكتورة لوسي طوق، الدكتور مارك متى) التي قامت وبشكل منفرد بجميع عمليات الرصد والتتبع والتخطيط وتوجيه الإرشادات للمرضى ومتابعتهم بشكل دقيق وبالتعاون مع الدكتور اميل طوق والدكتور يوسف طوق، ليكون قضاء بشري هو الوحيد الذي تمت متابعة مرضاه بشكل علمي ودقيق وللحظة الأخيرة لم يتنازل، على أن يكون الإعلان عن جميع حالات الشفاء مثبتا مخبريا حسب الأصول.

أخيرا شكر للطاقم الطبي والتمريضي والفني والإداري في مستشفى مار يوحنا وطاقم مستشفى مار ماما، الذين كانوا جاهزين في المبنيين لكل شيء رغم صعوبة المرحلة.

مبروك لجميع المنتصرين على وباء الكورونا، واسمحوا لي أن أخص بالذكر من أصيبوا من الطاقم الطبي والإداري في مستشفى بشري الحكومي، وأقول لهم، أنتم بالذات أصبتم بالفيروس بسبب قيامكم بواجبكم الوظيفي ولانكم خط الدفاع الأول، نحن نفتخر بكم". 

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