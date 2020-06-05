مسيرة دراجات وسيارات في شوارع طرابلس إحتجاجا على تردي الأوضاع الإقتصادية

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إنطلقت من ساحة النور في طرابلس مسيرة دراجات نارية وسيارات إستعدادا للأنشطة والتحركات الشعبية المقرر القيام بها يوم غد السبت في مختلف المناطق اللبنانية، إحتجاجا على الأوضاع الإقتصادية والمعيشية وإرتفاع اسعار المواد الغذائية .



وجابت المسيرة شوارع الوسط التجاري بطرابلس ولاسيما شارع عزمي والمئتين وصولا إلى الميناء. وردد المشاركون في المسيرة بواسطة مكبرات الصوت الهتافات وشعارات الحراك الشعبي، منددين بتجاهل القضايا المطلبية، ودعوا إلى أكبر مشاركة شعبية في تظاهرات الغد، وسط تدابير امنية مشددة من قبل القوى العسكرية والأمنية.