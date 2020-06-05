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بعد أخبار عن 22 اصابة كورونا في مجدليا ... إليكم الحقيقة

5
JUNE
2020
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نفت رئيسة بلدية مجدليا - زغرتا جومانا بعيني للـLBCI الشائعات المتداولة عن ظهور 22 إصابة كورونا في بلدة مجدليا – قضاء زغرتا بسبب مخالطة سيّدة وافدة من السفر عددًا من أبناء البلدة.

 

وأوضحت أن السيدة الوافدة من السفر هي ممرضة مسؤولة وقد التزامت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، هي وابنتها التي أتت معها، مع العلم أنّ نتيجة فحص الـpcr التي أجرته في الخارج كان سلبيا، وكذلك الفحص الذي أجرته في مطار بيروت.

 

ولكن في اليوم الـ15، أجرت السيدة الفحص مرّة أخرى، فتبيّن أن النتيجة إيجابية، وهي لم تخالط أحدًا من سكان البلدة، إنّما تنزّهت مع ابنتها فقط في الساحة.

 

أمّا شرطي البلدية الذي اصطحبها لإجراء الفحص فهو كان ملتزمًا كامل الشروط الوقائية من كمامة وقفازات وتباعد، ولكن لمزيد من الاحتياط تم حجره.

 

وأضافت رئيسة البلدية أنّها تابعت شخصيًا حجر كل الوافدين إلى البلدة، وسيُصار إلى إعادة إجراء الفحص للسيدة، كما ستقوم البلدية بإجراء فحوصات pcr للشرطي ولكل أبناء البلدة مطلع الأسبوع المقبل.

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