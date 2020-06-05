هيئة موظفي المصارف في التيار تستنكر الجريمة البشعة!

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صدر عن هيئة موظفي المصارف في التيار الوطني الحر البيان التالي:

ببالغ الأسى والحزن تلقينا صباح أمس خبر مقتل الزميل والصديق والمناضل انطوان داغر الذي كان يتمتع بدماثة اخلاق قلّ نظيرها، كما كان الرجل الكفوء والمعطاء والمقدام في عمله، وكان خير مثال لعائلته والعاملين معه.

واذ نستنكر هذه الجريمة البشعة التي طاولت زميلاً في قطاعنا المصرفي، نتمنى على القضاء الإسراع في التحقيقات لتبيان ملابسات هذه الجريمة البشعة، كما نتقدم من عائلته.

بأحر التعازي سائلين الله عزّ وجلّ أن يسكن الفقيد الغالي فسيح جناته وان يمنح عائلته الصبر والسلوان.