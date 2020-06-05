رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جال في بلدات جبيل

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جال رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، يرافقه مدير التوزيع في المؤسسة المهندس ربيع خليفة، رئيس مصلحة المشاريع المهندس رمزي صليبا ورئيس دائرة جبيل صخر جرمانوس، على عدد من قرى بلدات قضاء جبيل، تم خلالها افتتاح بئر حبوب والخزان الجديد في نهر ابراهيم، والكشف على شبكة المياه في كفركدة، واعمال صيانة الخزانات وانشاء التصاوين لحماية حرم خزانات مار جرجس، بلاط، وطى البان ومستيتا، حيث كان في استقبال الوفد رؤساء بلديات ومخاتير وعدد من الاهالي.

وفي ختام الجولة اقيم احتفال في مبنى بلدية نهر ابراهيم شارك فيه عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا، رئيس البلدية شربل ابي رعد والاعضاء، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران ومختار البلدة جورج ضو، رئيس تجمع صناعيي قضاء جبيل جورج خيرالله، منسق الاقضية في التيار الوطني الحر طوني ابي يونس ومنسق قضاء جبيل اديب جبران وعدد من رؤساء البلديات واهالي البلدة.

وشكر ابي رعد في كلمته جبران على "الجهود التي بذلت من اجل بناء خزان المياه في البلدة بعد المعاناة الطويلة مع مشاكل المياه في قضاء جبيل"، آملا "بعودة الحياة الى طبيعتها في البلاد في ظل الازمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي نعيشها اليوم".

وتحدث ابي رميا في كلمته عن "الانجازات التي حققتها مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان في كل المناطق اللبنانية لا سيما في قضاء جبيل في الفترة القصيرة منذ استلام جبران مديرتها العامة حيث بدا الاداء نموذجيا وخدماتيا ووطنيا، واثبت انه الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن فكره وانتمائه السياسي، ومن حظ بلاد جبيل ان يكون ابن هذا القضاء على رأس هذه المؤسسة".

وقال: "الجميع يعرف ان الامور ليست سهلة ومشكلة المياه في لبنان ولا سيما في قضاء جبيل مزمنة وتاريخية، وانا اتابع يوميا هذه القضية مع المسؤولين ومن خلال الندوة البرلمانية، فلو كان سد جنة موجودا منذ 5 سنوات لكنا تنعمنا بالمياه 24/24، وليغفر الله لكل من عرقل هذا المشروع سواء لاسباب بيئية او مالية او سياسية، لانه لو ابصر هذا السد النور في العام 2015، لكانت قرى قضاء جبيل تنعم اليوم بالمياه وايضا بالكهرباء النظيفة".

واضاف: "نحن اليوم امام استحقاق جديد، والانظار متجهة كلها الى هذه المؤسسة ومديرها وفريق العمل والموظفون لاعطاء قضاء جبيل حقه، وانا على يقين انهم سيقومون بهذا الدور على اكمل وجه، وكلنا امل ان تتوفر المياه قريبا لكل المواطنين".

وختم: "مشوار الانجازات والاصلاح مستمر مع رجل الاصلاح في هذه المؤسسة".

واعلن جبران في كلمته ان "هدف الجولة اليوم هو اطلاق المشاريع التي عملنا عليها، وقمنا بالاطلاع عليها وتهنئة البلديات التي باتت تحظى بهذه المشاريع".

وتوجه بالاعتذار الى "كل من لم نقم بتلبية مطالبه بالحصول على المياه وهذا حقهم علينا"، معتبرا ان "المؤسسة تسير بخطوات ثابتة لتأمين المياه الى كل الناس".

وقال: "رغم كل الظروف الصعبة والمرحلة التي نمر بها، فاننا نواجه صعوبات في المؤسسة كما سائر المؤسسات، كالكورونا والمأزق المالي، وعدم التوظيف، والاسباب السياسية، والمناطقية ولكننا كمؤسسة لا يمكننا التراجع فالناس بحاجة الى مياه لتحارب الكورونا، ولري مشاريعها الزراعية والشرب".

واضاف: "من بلدة نهر ابراهيم، نقول مبروك للخزان والمحطة والشبكة التي قمنا بتصليحها، واشكر كل من حفزنا للعمل في نهر ابراهيم من رؤساء البلديات والمخاتير ومنسق الاقضية في التيار الوطني الحر".

وكشف ان "هناك خطة مستقبلية ستصبح قيد التنفيذ في العام 2024، ونحن قمنا بزيادة كمية المياه من المضيف الى جبيل بحدود 3000 متر، وفتحنا آبارا جديدة في المناطق، وسنبدأ بتنفيذها في الوسط والساحل والجرد".

ووعد انه "في غضون سنة ستصبح المياه متوفرة في قضاء جبيل 24/24"، مشيرا الى انه "على كل مشترك ان يعرف ان المؤسسة تعيش على الجباية، وان لم يقم بتسديد ما هو متوجب عليه تجاهها لا تستطيع اكمال رسالتها".

واعلن ان "الخط الساخن 1713 في خدمة المواطنين طيلة ايام الاسبوع لتلقي اي شكوى او التبليغ عن اي عطل يطرأ".