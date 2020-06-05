تجنّبوا هذه الطرقات في بيروت من اليوم حتّى الثلاثاء

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال تعبيد على أوتوستراد السيد هادي نصرالله من مقابل أفران الوفاء حتى تقاطع القائم اعتباراً من 5/6/2020 ولحين الانتهاء مساء يوم الثلاثاء 9/6/2020.

ستؤدي هذه الأشغال الى منع المرور وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية نهار السبت 6/06/2020 على المسلك الشرقي، ويومي الإثنين والثلاثاء 8و9/06/2020على المسلك الغربي اعتبارا من الساعة 8،00 صباحا حتى الساعة20،00 من كل يوم على التقاطعات التالية:

- أفران الوفاء.

- جسر المشاة.

- شركة الكهرباء.

- القائم.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".