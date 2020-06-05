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لجنة العسكريين المتقاعدين في التيار: الحذار من الوقوع في فخ الذين يتربّصون شرّاً بالبلاد والعباد

5
JUNE
2020
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صدر عن لجنة العسكريين المتقاعدين في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
 
نفت لجنة العسكريين المتقاعدين في التيار الوطني الحر كل الاخبار عن دعوتها للمشاركة في التظاهرات في وسط بيروت يوم السبت المقبل، محذرة من الأصوات التي تستخدم مصطلحات انقلابية على الحكم والنظام والدولة برمّتها، ما يؤشّر إلى وجود نوايا مبيّتة لدى هذا البعض، تخرج عن أصول العمل الديمقراطي والتحرك المطلبي السلمي الذي كفله الدستور وشرعة حقوق الإنسان، بالاضافة إلى احتمال ارتباطه بأجندات سياسية خارجية، ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالأزمة الاقتصادية والمعيشيّة التي يعانيها اللبنانيون. 
 
وإذ أعلنت اللجنة تأييدها لأيّ تحرك سلمي يهدف إلى الإصلاح ومكافحة الهدر والفساد وتأمين حقوق المواطنين بالعيش الكريم، نبّهت العسكريين المتقاعدين الذين يمكن أن يشاركوا في التظاهرات، من العناصر المدسوسة التي قد تجنح إلى استخدام العنف أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، أو مواجهة القوى العسكرية والأمنية، ودعتهم إلى الحذر الشديد من الوقوع في فخ الذين يتربّصون شرّاً بالبلاد والعباد، ولا يعنيهم سوى تحقيق مصالحهم الضيّقة على حساب مصلحة الوطن والمواطن.  
 
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