شكوى ضد حاكم مصرف لبنان

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تقدم المحامون حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وانيس، بيار الجميل، فرنسواز كامل ، باسل عباس والصحافي جوي حداد بشكوى مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرائم المواد 319 و 320 و 359 و 360 و 363 و 373 من قانون العقوبات .



وفي السياق قال المحامي هيثم عزو أن الإنهيار الإقتصادي والخلل الإجتماعي الناتج عن انهيار العملة الوطنية لا بد وأن يتحمل تبعاته تجاه الشعب اللبناني المسؤول المباشر عن الهندسات المالية الخاطئة، وهذه الدعوى هي خطوة ضرورية في هذا الإتجاه، وهي خطوة اولى في مواجهة قطاع المصارف الذي أساء الامانة في ودائع الناس ولا سيما المساكين منهم.