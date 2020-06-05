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علمت «الجمهورية» انّ رئيس الحكومة حسن دياب طرح خلال جلسة مجلس الوزراء امس أن يُصار الى تشكيل «خلية أزمة» للبحث في الملفات الكبرى مثل «صفقة القرن» وغيرها من الملفات الاقليمية، وصولاً الى «قانون قيصر» لدرسه ورفع توصيات الى مجلس الوزراء حول طريقة التعاطي معه واتخاذ الموقف الحكومي الرسمي منه. وقد تقرّر تأليف هذه الخلية على ان تجتمع الاثنين المقبل برئاسة دياب، وهي تضمّه الى نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرا ووزيري الخارجية والمال وأعضاء آخرين.

ولم يتم تشكيل هذه الخلية على اساس التوزيع السياسي لمكونات مجلس الوزراء، اي لا يوجد عضو ممثّل لـ«حزب الله» فيها.