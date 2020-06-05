عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 حزيران 2020

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الأخبار

ترامب يتراجع والادّعاء يشدّد التهم: أميركا منقسمة

مصارف تحتال: الأسهم إلى ودائع

‫لبنانيّون يحرّضون صندوق النقد على الوصاية: طرد موظّفين و«ضبط الحدود»

البناء

طوفان شعبيّ في شوارع واشنطن ونيويورك…وإجماع على مخاطر حرب أهليّة مع ترامب

غارات على ريف حماة من أجواء لبنان… و«القوميّ» يدعو للسوق المشرقيّة بوجه العقوبات

ترتيبات أمنيّة لمنع التخريب وقطع الطرق في تظاهرات السبت… وفرز سياسيّ يسبقها

الجمهورية

إستنفار سياسي وأمني إستعداداً للغد

إفلاس وكورونا وماذا بعد؟

لجنة قانون قيصر تجتمع الاثنين.. ودعـــوات الى تشديد الامن

اللواء

السلطة تحدّد ضوابط تحرك السبت: 5 ممنوعات!

عون يدافع عن صلاحياته.. وفرصة أخيرة الإثنين للمركزي والمالية للإتفاق على الأرقام