أسرار الصحف ليوم الجمعة 5 حزيران 2020

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البناء

خفايا

لاحظت أوساط مصرفية اتجاه بعض حاملي المدخرات بالدولار للتفكير بالبيع مع ثبات اتجاه سعر صرف الدولار نحو الأدنى ووجود هامش ربح يقارب الثمانمئة ليرة يفصل السعر عن الـ 3200 ليرة المعلن عنها كهدف نهائي لتثبيت السعر. وتوقعت المصادر أن تتم عمليات التخلي عن الدولار المنزلي إذا تواصل الهبوط التدريجيّ للدولار في أسواق الصرف.

كواليس

قالت مصادر نفطيّة إن لدى إيران فائضاً في إنتاج المشتقات النفطية يعادل خمسمئة مليون ليتر يومياً سيدفعها إلى تسيير ناقلاتها بين الحلفاء لبيعها مقابل سلع محلية يتم تبادلها بالمشتقات. وتوقعت المصادر أن تشكل الصين وفنزويلا وسورية وجهات دائمة لناقلات المشتقات النفطية الإيرانية رغم العقوبات الأميركية.

اللواء

همس

يعكف مجلس الشعب في دولة قريبة على مناقشة دستور جديد، ينطلق من صيغ الفدرالية وتجربتي العراق ولبنان؟

غمز

وصف مصدر مراقب ما تضمنته تصريحات نائب «مثير للجدل» بأنها بمثابة إطلاق النار على مستقبله السياسي..

لغز

تبدو بعض الوزارات، وكأنها تعمل على طريقة «سيرى فعين الله (ترعاك)»، للتخفيف من النقمة المترتبة عن بعض الموظفين الصغار من التحكم بمعاملات المواطنين!

الجمهورية

لاحظت أوساط إقتصادية أن بعض المصارف بدأت بدمج فروعها ضمن إطار عملية تقليص المصاريف وستبلغ زبائنها بالموضوع في الايام المقبلة

تؤكد أوساط دبلوماسية أن حركة السفراء المكثفة في لبنان لا أهداف لها سوى أنهم يطلعون على مواقف القوى السياسية وإعداد التقارير الى دولهم.

تم التفاهم على سلسلة من التدابير لمواكبة حدث متوقع ُ هذا الاسبوع وخصصت له قدرات كبيرة وأكثر من إستثنائية.