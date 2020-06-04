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نقابة الاطباء تتخذ صفة الادعاء الشخصي وتدعو الى الاضراب الاربعاء

4
JUNE
2020
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عقدت نقابة أطباء لبنان في بيروت اجتماعا طارئا للنظر في الاعتداء الذي تعرض له أطباء من اللجنة الطبية وأفراد من الجسم الطبي في مستشفى رياق.

ورأت في بيانها أن الاعتداء يأتي "بعد سلسلة اعتداءات طاولت عددا من الاطباء الذين يقومون بواجباتهم خير قيام في مناطق لبنانية عدة. ولهذا السبب فانه يرتدي مزيدا من الخطورة ويستوجب اتخاذ تدابير مشددة تحمي الاطباء ومعاونيهم".

واستنكرت النقابة "الاعتداء المسلح المستغرب الذي تعرض له أطباء في اللجنة الطبية في المستشفى وأفراد آخرون من الجسم الطبي"، معتبرة إياه "موجها ضد النقابة نفسها وضد كل المنتمين اليها".

وقررت "اتخاذ صفة الادعاء الشخصي فورا على جميع الفاعلين والمشتركين والمحرضين وضد كل من يظهره التحقيق"، داعية "الاطباء المنتسبين اليها الى التوقف عن العمل الاربعاء في 10/6/2020 باستثناء الحالات الطارئة".

وشددت النقابة على "خطورة ما يتعرض له الاطباء من اعتداءات "ما يهدد أيضا سلامة المرضى".

وستعقد مؤتمرا صحافيا الثلاثاء في 9/6/2020 لشرح ما يجري ولبيان مدى خطورته.

وناشد البيان النائب العام التمييزي الرئيس غسان عويدات "إيلاء الموضوع ما يستحقه من اهمية والاشراف شخصيا على التحقيقات الجارية"، متمنيا "الشفاء العاجل للمتضررين من جراء هذا الاعتداء المستنكر".

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