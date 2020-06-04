living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوضع خطير.

4
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صحياً، الوضع الخطير. فخمسون إصابة جديدة بكورونا دفعة واحدة، تستدعي تشدداً مستمراً في التزام إجراءات الوقاية، بعيداً عن مظاهر الاستخفاف التي عادت لتُطل برأسها في الأيام الماضية.


تربوياً، الوضع خطير، فمصير العام الدراسي المقبل في خطر، إذا لم تتخذ الحكومة قرارين مهمين :الأول، رفع موازنة الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية، والثاني تخصيص مبلغ مالي لدعم المدارس الخاصة لتفادي اقفالْ بعضِها.


سياسياً، الوضع خطير، فالحملات مستمرة على رئيس الجمهورية والحكم، ما استدعى اليوم موقفاً حازماً من الرئيس العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، حيث توجه إلى رئيس الحكومة والوزراء قائلاً: الجميع يعرف انْ لا انا ولا انتم سبب هذه الازمة، وما يحدث من استهداف أمر لا يمكن السكوت عنه والاستمرار في تحمل الاتهامات التي توجه الينا. واضاف: بالامس اوضحتُ في بيان موقفي وتساءلت فيه متى كان توجهي غير دستوري؟ ليتابع: انا امارس صلاحياتي كاملة واعرف صلاحيات الجميع، لا سيما مجلس الوزراء. ودعا الوزراء الى التضامن والرد بطريقة موضوعية وتعكس مناقبية ومهنية عالية.


اقتصادياً ومالياً، الوضع خطير. فالمطلوب حركة حكومية أسرع، وأكثر إنتاجية، خصوصاً على مستوى توحيد الأرقام والتعيينات، مع تسجيل إيجابيتين لافتتين أَعلن عنهما رئيس الحكومة اليوم، حيث اكد البدء بتوزيع الدفعة الثانية من المساعدات المالية بعدما تم توسيع قاعدة المستفيدين منها، كاشفاً أنَّ من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام، حصول تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية.


أما في موضوع تحرُك السبت المقبل، وفيما لَفت إعلان عسكريي مجموعة الانقاذ الوطني عدم المشاركة، فأكد رئيس الحكومة تأييدَه حق التظاهر وتفهمْ صرخة الناس، معرباً في الوقت نفسه عن الخوف من أن تحصل محاولات لتوظيف الصرخة بالسياسة، فتتحول مطالبُ الناس وهمومُهم إلى وسيلة تتسبب مجددا بالعودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال. ودعا رئيس الحكومة الى ممارسة الحق الديموقراطي بهدوء ومن دون شغب، مع اخذ تدابير الوقاية الصحية من وباء كورونا الذي لا يزال ينتشر حتى اليوم.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout