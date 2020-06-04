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بعد الإرتفاع " الجنوني" للإصابات فيها.. ماذا أعلنت بلدية برجا؟!

4
JUNE
2020
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اعلنت خلية الأزمة في بلدة برجا في بيان، انه "عطفا على البيان الصادر فجر اليوم، ومتابعة لموضوع انتشار فيروس كورونا بين العشائر المقيمة في برجا، وتسجيل 39 حالة ايجابية جديدة، عقدت خلية الأزمة اجتماعات متواصلة قررت بعدها ما يلي:


- اتمام التحضيرات الآيلة لنقل الحالات المصابة، وعزلها في مكان خاص بعد معاينته من قبل اللجنة الصحية في خلية الأزمة والتاكد من جهوزية وسلامة المكان.
- حضور مسؤولة الترصد الوبائي في وزارة الصحة للاضطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل خلية الازمة في بلدية برجا.
- اجراء مسح حسي كامل للاحياء التي يسكنها المصابون المقيمون، والعمل على اجراء فحوصات لسكان الابنية المجاورة لابنية المصابين يوم غد.
- استحداث مركز مؤقت لوزارة الصحة في برجا لإجراء فحوصات يومية.
- التواصل مع نواب المنطقة والمحافظ والقائمقام والأجهزة الإدارية والأمنية في الدولة للوقوف على تطبيق حالة الطوارئ والإجراءات المتخذه.
- الطلب الملح من السلطات الرسمية بضرورة اعلام بلدية برجا - خلية الازمة بالحالات الوافدة من الخارج.
- زيادة عديد القوى الأمنية وانتشارها في الأحياء التي يتواجد فيها المصابون والمقيمون واقامة دوريات دائمة في البلدة.
- تتمنى بلدية برجا - خلية الأزمة الإلتزام بالحجر المنزلي التام لحمايتهم وحماية اهلنا من انتشار الفيروس السريع والفتاك.
- الطلب من السلطات الرسمية الإسراع في مساعدة اصحاب الدخل اليومي والمحدود وعدم ترك اهلنا لأقدارهم في العيش الكريم، وتفاديا للعوز والحاجة".

 

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