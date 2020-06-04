محكمة لبنانية تصدر أحكاماً بالاعدام ... اليكم التفاصيل !

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اصدرت "محكمة الجنايات" في البقاع سلسلة احكام بحق متهمين بجرائم مختلفة.

فقد انزلت عقوبة الاعدام بحق متهمين بالقتل والزمتهم تسليم السلاح المستعمل، وحكمت بالاشغال الشاقة مدة 7 سنوات على متهمين بمحاولة القتل والزمتهم تسليم السلاح ودفع مليون ليرة، فيما غرمت متهمين بالاتجار بالمخدرات وترويجها بين 10 و50 مليون ليرة وانزلت بحقهم عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

كذلك حكمت المحكمة على متهمين بالخطف بالاشغال الشاقة مدة 15 سنة وعلى متهمين بالتزوير واقامة غير شرعية 3 سنوات اشغال شاقة، وعلى مؤلفي عصابة سلب 10 سنوات اشغال شاقة، فيما الزمت متهمين بالسلب بواسطة الاسلحة تسليم السلاح المستعمل ودفع مبلغ مليون ليرة مع الاشغال الشاقة مدة 5 سنوات.