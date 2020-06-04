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بالتفاصيل - "ميدل ايست": جدول رحلات المرحلة الرابعة من عملية الإجلاء

4
JUNE
2020
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها للمرحلة الرابعة من عملية الإجلاء الممتدة من 11 حزيران ولغاية 19 حزيران 2020 ضمنا.

وأشارت إلى أن "الركاب سيجلسون جنبا إلى جنب في الطائرات المغادرة من البلدان التي تجري PCR Test وقد تم تعديل أسعار بطاقات السفر لتعكس ذلك.

وأوضحت ان رحلات المرحلة الرابعة من عملية الإجلاء تخضع للشروط الآتية:

1. يجب إجراء فحص PCR قبل ثلاثة أيام من تاريخ الرحلة كحد أقصى، وذلك في مختبرات متعاقدة مع السفارة اللبنانية أو في أي مختبر آخر معترف به في الدول المعنية، مع الإشارة إلى أن بعض السفارات في الخارج قد تعاقدت مع مختبرات يمكنها إصدار النتائج ضمن المهلة المحددة وبأسعار منافسة.

لا يمكن الإستعاضة عن فحص PCR بتقرير طبي. يجب التأكد أن نتائج فحوص PCR سلبية قبل تسجيل الدخول والصعود على متن الطائرة بحيث لا يسمع بصعود اي راكب أظهر نتيجة PCR إيجابية.

2. إن ثمن بطاقات السفر ذهابا وإيابا على رحلات الإجلاء هذه غير قابل للإسترداد، إلا في حال ثبوت نتيجة فحص PCR إيجابية، وعندها يجب إعلام مكاتب الشركة وإلغاء الحجز على الأقل قبل يوم واحد من تاريخ الرحلة ليتم إسترداد قيمة بطاقة السفر.

3. يتوجب على جميع الركاب التأكد من شروط دخولهم إلى الجمهورية اللبنانية ونذكر بالشروط التالية:

يسمح بالصعود على متن الرحلة والقدوم الى لبنان في حال توفرت مقاعد شاغرة على متن الطائرات، لكل من:

- الرعايا اللبنانيين وعائلاتهم، زوج، زوجة وأولاد .
- الأولاد من أم لبنانية شرط إبراز المستندات التي تثبت ذلك قبل تسجيل الدخول والصعود على متن الطائرة.
- الفلسطينيين اللاجئين في لبنان الذين يحملون مستندات لبنانية والرعايا العرب والأجانب الحائزين على إقامات صالحة في لبنان.
- العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي على كفالة اللبنانيين في الخارج أو لديهم إقامات لبنانية إنتهت صلاحيتها في الخارج بعد تاريخ 17/10/2019 شرط أن يكونوا برفقة كفلائهم.

4. يمكن للمسافرين اللبنانيين الراغبين بالعودة شراء بطاقات السفر، الحجز تلقائيا عبر موقع الشركة الإلكتروني Desktop www.mea.com.lb حصرا (وليس عبر تطبيق الشركةMEA Mobile APP) أو عبر مكاتب الشركة في بلد المغادرة أو عبر MEA Call Center 961-1-626999 وينصح بشراء بطاقات السفر قبل الموعد الأقصى لإجراء فحوصات PCR.

جدول الرحلات
إن أوقات وتواريخ جميع الرحلات في الجدول أدناه قد تخضع للتعديل في ضوء الحصول على الأذونات من قبل السلطات الأجنبية المختصة.


الطائرات المغادرة من البلدان التي تجري فحوصات لمرض الكورونا PCR Test
الطائرات المغادرة من البلدان التي لا تتوفر فيها فحوصات لمرض الكورونا PCR Test

الرحلات العائدة إلى بيروت:

الخميس 11 حزيران، 2020
من الوجهة إلى بيروت رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق* الوصول*
اسطنبول ME296 11/6/2020 11:05 13:00
الرياض ME475 11/6/2020 12:35 15:00
دبي ME455 11/6/2020 13:40 16:00
لندن ME240 11/6/2020 12:45 19:20

السبت 13 حزيران، 2020
من الوجهة إلى بيروت رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق* الوصول*
جدة ME375 13/6/2020 12:35 15:00
فرانكفورت ME228 13/6/2020 12:10 17:00
باريس ME220 13/6/2020 12:45 18:00

الإثنين 15 حزيران، 2020
من الوجهة إلى بيروت رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق* الوصول*
عمان ME301 15/6/2020 13:00 14:00
الجزائر ME524 15/6/2020 12:10 17:00
باريس ME248 15/6/2020 12:45 18:00
لاغوس ME556 15/6/2020 15:15 23:55

الأربعاء 17 حزيران، 2020
من الوجهة إلى بيروت رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق* الوصول*
الرياض ME475 17/6/2020 12:35 15:00
دبي ME455 17/6/2020 13:40 16:00
لندن ME246 17/6/2020 12:45 19:20
موسكو ME290 17/6/2020 16:40 20:30

الجمعة 19 حزيران، 2020
من الوجهة إلى بيروت رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق* الوصول*
الدوحة ME459 19/6/2020 13:05 16:00
مدريد (كاراكاس) ME250 19/6/2020 13:20 19:00
أكرا ME554 19/6/2020 13:05 23:00

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المغادرة من بيروت والتي يمكن الحجز على متنها:


الوجهة رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق* الوصول*
لندن ME239 11/6/2020 07:30 10:35
فرانكفورت ME227 13/6/2020 07:25 10:40
باريس ME219 13/6/2020 07:35 11:15
باريس ME247 15/6/2020 07:35 11:15
لندن ME245 17/6/2020 07:30 10:35
مدريد ME249 19/6/2020 07:50 11:50


يهمنا لفت عناية ركابنا الكرام إنه لا يمكن الحجز والسفرعلى متن طائرات الشركة المغادرة من بيروت والمتجهة إلى لندن وباريس وفرانكفورت ومدريد إلا للأشخاص الحائزين على الشروط التي تسمح لهم بالدخول إليها أو المرور عبرها (Transit) إلى دولة أخرى.


تتمنى الشركة عودة آمنة وسالمة لجميع الركاب".

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