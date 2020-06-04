الحضانات تعود إلى العمل في هذا التاريخ

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اشار وزير الصحة حمد حسن الى ان هناك اجتماعا غدا مع المحافظين لاتخاذ القرار المناسب حول الوافدين من الخارج، اما الحجر المنزلي الاجباري مع تعهد للعائدين او تحويل الحالات الايجالية الى المستشفيات الحكومية".

ولفت حسن في تصريح له بعد جلسة الحكومة، الى انه "عند يجلس الناس والمغتربون في منازلهم ولا يشكلون حالة كما جرى في برجا، عندها نستطيع التحدث عن اعادة فتح المطار، لا سيما وان هناك امرأة وافدة كانت تحمل الفيروس نقلته لـ 42 شخصا في برجا".

اضاف حسن "وقعت قرارا بإعادة فتح دور الحضانة ابتداء من 8 حزيران ولكن بنسبة 25%".