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تفاصيل جديدة حول جريمة قتل مدير المصرف بالحازمية!

4
JUNE
2020
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عُثر على مسؤول في أحد المصارف مقتولاً في موقف للسيارات في المبنى الذي يقطنه في الحازمية.

 

وفي التفاصيل، أفادت معلومات الجديد أنه المسؤول وهو مدير الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال في بنك بيبلوس، كان قد خرج من المنزل عند السابعة صباحًا للتوجّه إلى المصرف الذي يعمل فيه، وعند الساعة العاشرة وأثناء خروج زوجته من المنزل وتوجهها إلى موقف السيارات في المبنى وجدت زوجها مطعونًا برقبته وبطنه.

 

وأضافت معلومات الجديد أنه لم يتعرّض للسرقة، ولا يوجد كاميرات مراقبة في موقف السيّارات إلّا كاميرا مراقبة واحدة من على مبنى مقابل للمنزل ولم يُعرَف بعد إن كانت مُعطَّلة.


وأصدر بنك بيبلوس بياناً بعد تلقيه خبر وفاة مدير الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال للمجموعة، وجاء في البيان:
"تلقى بنك بيبلوس بأسف شديد خبر وفاة أنطوان داغر، مدير الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال للمجموعة، وهو يتقدّم بأحرّ التعازي لعائلته وأحبائه ولكل زملائه والموظفين.


كما أوضح المصرف أنه ينتظر نتائج التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأمنية المختصة وما ستسفر عنه من كشف لملابسات الوفاة".

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