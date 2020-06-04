مدير في مصرف جثة في موقف للسيارات في الحازمية!

A + A -

أصدر بنك بيبلوس بياناً بعد تلقيه خبر وفاة مدير الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال للمجموعة، وجاء في البيان:

"تلقى بنك بيبلوس بأسف شديد خبر وفاة أنطوان داغر، مدير الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال للمجموعة، وهو يتقدّم بأحرّ التعازي لعائلته وأحبائه ولكل زملائه والموظفين.

كما أوضح المصرف أنه ينتظر نتائج التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأمنية المختصة وما ستسفر عنه من كشف لملابسات الوفاة".



وفي التفاصيل، انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده أنّ مديراً في مصرف، وُجد جثة في موقف للسيارات في الحازمية.