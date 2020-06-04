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آخر التطورات والإجراءات للحد من "كورونا" على طاولة "الأعلى للدفاع"!

4
JUNE
2020
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عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، العدل ماري كلود نجم، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن.

كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان.

عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، العدل ماري كلود نجم، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن. 

كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان

وحضر ايضا، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

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